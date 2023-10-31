Власти Уфы выставят на торги 10 га в Черниковке под комплексное развитие

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Герцена, Кулибина, Кольцевой и земельным участком, а также несмежной территорией жилой застройки в квартале улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября общей площадью 9,3 га.

Как следует из постановления за подписью главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, опубликованного на официальном сайте мэрии, предельный объем жилищного строительства на территории составляет 180 тыс. кв. м. В границах КРТ расположены 26 аварийных многоэтажных домов, а также пять индивидуальных и один многоквартирный дом, соответствующие критериям комплексного развития. Среди соответствующих критериев — физически изношенные дома; находящиеся в ограниченно работоспособном техническом состоянии; возведенные в период индустриального домостроения по типовым проектам и так далее.

Управлению комплексного развития территорий администрации Уфы поручено «обеспечить в установленном порядке организацию и проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории».

Булат Баширов

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