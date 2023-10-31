МУП в Волгоградской области арендовал автомобили директора и его супруги

Ленинский районный суд Волгоградской области осудил бывшего директора МУП ЖКХ «Заплавное» Сергея Бордюгова за сдачу своего и супруги автомобилей в аренду возглавляемому им предприятию. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что с 2020 года по март 2023 года фигурант без согласия учредителя в лице администрации Заплавненского сельского поселения арендовал для МУПа два автомобиля. В прокуратуре отметили, что на балансе учреждения уже имелось три служебных легковых транспортных средства.

В общей сложности подсудимый получил из муниципальной казны порядка 130 тыс. руб. Действия квалифицировали как превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Сергей Бордюгов признал вину и возместил ущерб. Суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.

Никита Маркелов

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