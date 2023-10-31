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В 2023 году инвесторы вложили в АПК Кубани более 56 млрд рублей

Объем инвестиций в сельское хозяйство Краснодарского края в текущем году превысил 56 млрд руб., сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. По мнению главы региона, уход из России ряда зарубежных компаний создал определенные сложности, но вместе с тем предоставил сельхозпроизводителям Кубани новые возможности для развития.

В настоящее время в Краснодарском крае инвесторы реализуют несколько крупных проектов в сфере АПК, сообщила пресс-служба администрации региона. В частности, в Темрюкском районе строится завод глубокой переработки масличных культур, в Кавказском районе также реализуется проект переработки масличных, в Усть-Лабинском районе идет строительство мельницы мощностью 300 т продукции в сутки. В Брюховецком районе создается комплекс по производству зелени, в Новороссийске – по выращиванию овощей. В 2022 году в Краснодарском крае было реализовано 54 инвестиционных проекта в сфере АПК общей стоимостью 19,5 млрд. руб.

Анна Перова, Краснодар

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