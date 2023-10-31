Житель Тюменской области стал фигурантом дела о госизмене после вступления в ВСУ
Житель Тюменской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ) после вступления в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе регионального РУФСБ.
По версии следствия, тюменец уехал из России и через третьи страны попал на территорию Украины. Сейчас он действует в составе ВСУ против Вооруженных сил РФ.
По статье о госизмене ему грозит до пожизненного лишения свободы.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что сотрудники тюменского РУФСБ задержали в Ханты-Мансийском автономном округе уроженку Украины, которая распространяла агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций. В отношении нее также возбудили дело о госизмене.