Житель Тюменской области стал фигурантом дела о госизмене после вступления в ВСУ

Житель Тюменской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ) после вступления в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе регионального РУФСБ.

По версии следствия, тюменец уехал из России и через третьи страны попал на территорию Украины. Сейчас он действует в составе ВСУ против Вооруженных сил РФ.

По статье о госизмене ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что сотрудники тюменского РУФСБ задержали в Ханты-Мансийском автономном округе уроженку Украины, которая распространяла агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций. В отношении нее также возбудили дело о госизмене.

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