Следователи проверяют гибель на воде жителя Шарканского района

В Шарканском районе Удмуртии проводится доследственная проверка из-за гибели местного жителя на воде, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Трагедия произошла 29 октября.

По данным проверки, 71-летний мужчина рыбачил на пруду около деревни Верхний Казес с лодки. Однако пенсионер упал за борт. В это время на берегу находился очевидец, который попытался помочь рыбаку, но не смог. Тело погибшего извлекли местные жители.

В настоящее время в рамках проверки осмотрели место происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливается причина смерти.