В Краснодаре заменят или уберут больше 200 деревянных и аварийных столбов

Власти Краснодара продолжают работу по замене деревянных и аварийных столбов. На территории города нашли 207 таких опор, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Работа проводится по поручению главы города Евгения Наумова. Он отметил, что аварийные опоры необходимо менять как можно быстрее, чтобы они не угрожали имуществу, жизни и здоровью горожан.

В скором времени власти установят балансовую принадлежность опор. После этого их будут либо менять на новые, либо демонтировать.

Вячеслав Рыжков

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