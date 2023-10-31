На Кубани суд восстановил права ветерана чеченской войны на получение жилья

Белореченский районный суд восстановил права ветерана, участвовавшего в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе, на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что истец получил тяжелое ранение в 2000 году, впоследствии был награжден «Орденом Мужества» и получил статус ветерана боевых действий. До 2005 года мужчина встал на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Однако в 2023 году постановлением главы Белореченского района ветерана исключили из списка.

Рассмотрев материалы дела, суд счел действия местной администрации незаконными. Постановление аннулировали, нуждающегося ветерана восстановили в правах на улучшение жилищных условий.

Анастасия Донскова

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