Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес» возглавил Лев Кузнецов

Председателем правления национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» (ассоциация «Мой бизнес»), координируемого Министерством экономического развития Российской Федерации, избран выходец из Санкт-Петербурга — руководитель центра «Мой бизнес» Лев Кузнецов, сообщает портал мойбизнес.рф Министерства экономического развития РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»), руководитель Центра «Мой бизнес» Санкт-Петербург (ГБУ «ЦРПП») Лев Кузнецов.

Фото: Ассоциация «Мой бизнес» Председатель правления Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»), руководитель Центра «Мой бизнес» Санкт-Петербург (ГБУ «ЦРПП») Лев Кузнецов.

Фото: Ассоциация «Мой бизнес»

Документы об учреждении агентства и избрании председателя правления организации подписаны руководителями организаций инфраструктуры поддержки бизнеса Санкт-Петербурга, Ростовской области и Карачаево-Черкесии при участии руководителей органов власти и центров «Мой бизнес» из более чем 80 регионов России.

В задачи агентства входят реализация федеральных и региональных программ и проектов в области поддержки МСП, тиражирование лучших практик господдержки бизнеса, реализация проектов и внедрение цифровых инструментов, направленных на развитие предпринимательства в России.

Ассоциация «Мой бизнес» также займется мониторингом текущих запросов бизнеса в регионах России, разработкой и внесением для рассмотрения в правительство РФ и иные госорганы предложений по совершенствованию механизмов поддержки, подготовкой предложений по вопросам реализации региональных программ и проектов, направленных на развитие предпринимательства. Свою заинтересованность во взаимодействии с агентством выразили руководители центров «Мой бизнес» из более чем 50 регионов России.

В Государственной думе в рамках парламентских слушаний «Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение» на выставке «Малый бизнес большой страны» подписан ряд соглашений на вступление в ассоциацию (национальное агентство «Мой бизнес») с центрами «Мой бизнес» из следующих регионов: Орловская область, Ивановская область, Тюменская область, Новосибирская область, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Адыгея, Тульская область, Оренбургская область, Омская область, Краснодарский край.

«Центры “Мой бизнес” взаимодействуют с 2 млн российских предпринимателей через федеральную сеть, состоящую из 400 центров в более чем 80 регионах. Мы надеемся, что агентство “Мой бизнес” поможет внедрять передовые практики регионов по всей стране, анализировать обратную связь от бизнеса и предоставлять современные инструменты для развития»,— сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

«Агентство создано по инициативе более чем 50 регионов и должно стать площадкой для профессионального сотрудничества и развития бизнеса в России. Мы видим свою роль в формировании бесшовного взаимодействия между различными органами власти, инфраструктурой поддержки предпринимательства и предпринимателями»,— прокомментировал председатель правления агентства — руководитель центра «Мой бизнес» Санкт-Петербурга Лев Кузнецов в своем телеграм-канале.

Лев Кузнецов возглавляет центр «Мой бизнес» Санкт-Петербурга (ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства») с января 2018 года. С января 2022 года решением правительства Санкт-Петербурга возглавляемый Львом Кузнецовым центр стал наделен полномочиями управления государственными организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города. За это время созданная центром экосистема поддержки бизнеса региона, городской портал предпринимателей и другие проекты, реализованные при поддержке комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга были неоднократно признаны лучшими в России.

Центры «Мой бизнес» оказывают поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.