Саратовский СКР закончил расследование дела ершовского помощника прокурора

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области передал в прокуратуру дело о покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. Фигурант — бывший помощник прокурора Ершовского района, экс-глава Федоровского района Алексей Горбатов.

Следствие выяснило, что летом 2015 года обвиняемый потребовал от некоего подсудимого 2 млн руб., заверив, что сумма поможет уладить проблемы с законом. Тогда потерпевший передал на тот момент муниципальному служащему половину от обговоренного количества.

Алексей Горбатов досрочно сложил полномочия главы Федоровского района спустя пару месяцев после описанных событий — в октябре 2015 года.

Уголовное дело завели по материалам региональных УФСБ и прокуратуры. В рамках расследования сотрудники СКР допросили должностных лиц и других свидетелей, провели фоноскопические судебные экспертизы, изъяли и изучили документацию, а также электронные носители.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.