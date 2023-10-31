Группа туристов пропала на сплаве недалеко от перевала Дятлова

В Свердловской области группа туристов пропала во время сплава по реке Вижай, находящейся примерно в 70 км от перевала Дятлова. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Ъ», что информация об их исчезновении поступила в полицию Ивделя 30 октября в 19:40. Сейчас туристов разыскивают полицейские и спасатели.

Группа из пяти человек отправилась на сплав утром 26 октября. Они должны были сплавляться от поселка Тахта до поселка Вижай до 30 октября. Накануне в 10:00 утра их должен был встретить организатор перевозок туристов, однако к назначенному времени туристы не явились. Среди пропавших оказались директор коммерческого предприятия и четыре логиста из города Березовский.

Сейчас силовики рассматривают различные причины происшествия. По одной из версий, задержка группы связана с обмелением реки Вижай и резким похолоданием воздуха. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком.

Глава Ивдельского городского округа Владимир Михель заявил порталу Е1.ru, что сегодня около 9:45 (7:45 мск) на поиски туристов выехали четыре спасателя на вездеходе КАМАЗ, на который погрузили лодку с мотором. На связь они должны были выйти около 16:00.

Илья Смирнов, Екатеринбург