В 2023 году на Кубани вырастили 87 сортов зерновых колосовых

В Краснодарском крае в этом году вырастили 87 сортов пшеницы и других зерновых колосовых. Семенами собственного производства в регионе засеяны 100% полей пшеницы, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что ученые смогли селекционировать устойчивые к влаге и высокопродуктивные сорта. Ими пользуются не только на Кубани, но и во многих других регионах страны.

Сегодня около 90% площадей сои в крае засеивают отечественными семенами. На 100% Кубань обеспечена семенами озимой и яровой пшеницы, ячменя, тритикале, риса. В целом соотношение отечественного и иностранного семенного материала в регионе составляет 65/35.

Сейчас в крае стремятся заместить импортные семена кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. Над этим работают совместно с Первомайской селекционно-опытной станцией сахарной свеклы. В следующем году в крае 50% площадей под эту культуру планируют засеять собственным материалом.

Вячеслав Рыжков

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