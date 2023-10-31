Суд оставил без изменений приговор охраннице, допустившей стрельбу в детском саду Красноярска

Восьмой кассационный суд Кемерово оставил без изменений приговор сотруднице охранного агентства, допустившей стрельбу в детском саду Красноярска, сообщает краевая прокуратура.

В марте 2022 года 19-летняя Полина Дворкина под влиянием идей и представлений о радикальном феминизме застрелила отца. После чего, в тот же день она пришла с ружьем в детский сад, где намеривалась устроить расправу над детьми. Сотрудницам учреждения удалось задержать нападавшую, и после передать ее правоохранителям. Охранные услуги предоставляло агентство ООО «Пересвет», работник которого, согласно данным надзорного ведомства, не обеспечила защиту детей и персонала.

«Позже вскрылось множество нарушений - директор охранного агентства допустил к работе сотрудницу без металлоискателя, навыков оказания охранных услуг, не прошедшую периодическую проверку», - сказано в сообщении прокуратуры.

В сентябре прошлого года суд приговорил директора ЧоПА и охранницу к 2 и 2,5 годам колонии общего режима. Их признали виновными по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг детям в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Обжалование приговора защитой работницы ООО «Пересвет» суд отклонил, указав, что наказание соразмерно совершенному преступлению. Адвокат подсудимой в свою очередь указывал на смягчающие обстоятельства – признание вины и раскаяние в содеянном.

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Александр Киселев