В Краснодаре бизнес-центр за 1,5 млрд рублей достроят в 2024 году

В Краснодаре строительство коммерческого центра на улице Рашпилевской стоимостью 1,5 млрд руб. планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу холдинга «БЭЛ Девелопмент».

К настоящему времени завершены монолитные работы, предусмотренные графиком. Строительством занимается структура холдинга «Доминион-Юг». Общая площадь бизнес-центра составит 13,7 тыс. кв. м.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», компания «Доминион-Юг» была зарегистрирована в Краснодаре в 2007 году. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления является основным видом деятельности организации. По итогам 2022 года выручка компании составила 1,6 млн руб., убыток — 2 млн руб.

Анастасия Донскова

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