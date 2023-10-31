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Приставы в Татарстане взыскали 405 млн рублей с должников по штрафам ГИБДД

За десять месяцев 2023 года приставы Татарстана взыскали свыше 405 млн руб. с должников по штрафам ГИБДД. Об этом во время брифинга сказал глава УФССП по региону Анвар Закиров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, в данный момент у приставов на исполнении находится свыше 200 тыс. исполнительных производств. С начала года данный показатель составил 700 тыс.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Татарстане с должников взыскали 13,4 млрд руб.

"Ъ-Казань"

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