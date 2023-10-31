В одном из цехов оборонного завода «Урал» в Соликамске произошел «хлопок»

Сегодня в 13 часов 25 минут местного времени в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о происшествии на АО «Соликамский завод «Урал» (занимается производством взрывчатых веществ и компонентов боеприпасов). По данным управления, к месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человека и 10 единиц техники. «В момент хлопка в здании никого не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермскому краю.