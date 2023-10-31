Нижегородцы стали гораздо чаще выезжать в Китай

Эксперты компании «Мегафон» на основе на основе анализа обезличенных данных в роуминге выяснили, что наибольшую динамику по росту выездного турпотока в бархатный сезон показал Китай. Спрос на поездки в КНР среди жителей Нижегородской области этой осенью вырос в 46 раз. Впрочем, абсолютных цифр в «Мегафоне» не называют – такой рост может быть обусловлен эффектом низкой базы. На втором месте по динамике Куба: отдыхать на остров этой осенью отправилось в 15 раз больше нижегородцев, чем год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В бархатный сезон российские путешественники стали чаще выезжать за границу, чем в прошлом году. Самыми популярными туристическими странами стали Турция, Абхазия и Египет. При этом в сравнении с осенью 2022 года в два с половиной раза выросла популярность Южной Америки, а спрос на азиатское направление увеличился на 168%.

У нижегородцев самым популярным зарубежным направлением продолжает оставаться Турция и Египет – в страну пирамид в сентябре-октябре ездили вдвое больше туристов из Нижнего Новгорода, чем за аналогичный период 2022 года. По данным «Мегафона» зарубежные путешествия этой осенью выбрали на 5% больше нижегородцев.

Иван Сергеев