В Удмуртии управление минюста России возглавил Леонид Перескоков

В Удмуртии пост руководителя регионального управления министерства юстиции России возглавил Леонид Перескоков. Нового начальника представили 30 октября в режиме видео-конференции в присутствии главы региона Александра Бречалова и зампреда правительства Ильяса Ханнанова, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Леонид Перескоков обучался в Удмуртском государственном университете, после чего в 1992 году заступил на службу в органы прокуратуры. Он прошел путь от стажера до прокурора Сарапула. С сентября 2007 до 2018 года работал заместителем прокурора Удмуртии, после чего перешел на аналогичную должность в Мордовии.