«Форум групп» к 2030 году построит жилой комплекс на Эльмаше

Уральский девелопер «Форум групп» к 2030 году планирует построить жилой комплекс в границах улиц Старых большевиков – Баумана – Стачек – Энтузиастов (район Эльмаш). Проект планировки и межевания данной территории администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения.

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, компания построит на Эльмаше 30 тыс. кв. м жилья. Вместе с существующей застройкой в этом квартале общая площадь жилья составит 63,5 тыс. кв. м. «Требуется комплексное развитие территории, отвечающее современным требованиям и нормам комфортной, безопасной жизнедеятельности человека»,— говорится в документах.

Срок реализации обозначен до 2030 года. За это время компания планирует построить многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, а также детский сад на 350 мест. Кроме того в планах строительство дополнительного корпуса гимназии №99.

Население проектируемой территории составит 2119 человек, из них жители новых домов — 1 тыс. человек. Как уточнили «Ъ-Урал» в компании, сейчас застройщик занимается проектированием.

Общественные обсуждения по данному проекту будут идти до 24 октября. Оставить свои замечания и предложения можно с 3 по 13 ноября.

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