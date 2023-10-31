В Свердловской области задержали мошенника, находившегося в федеральном розыске

В Свердловской области сотрудник ГУФСИН задержали мужчину, осужденного за мошенничество и находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговор 42-летнему П. вынесли в Екатеринбурге в мае 2022 года. По данным силовиков, в 2016 году он организовал компанию, которая занималась деревопереработкой. Решив обманув клиентов, обвиняемый взял с восьми человек предоплату на сумму более 21 млн руб. и скрылся.

По итогу Железнодорожный районный суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорили к пяти годам колонии общего режима. После оглашения приговора уралец скрылся от наказания, его объявили в розыск. В ГУФИН отметили, что до этого он исправно приходил на все судебные заседания.

Сейчас он находится в СИЗО №1 Екатеринбурга.

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