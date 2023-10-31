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Коммерсантъ FM
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Вооруженный мужчина захватил заложников на почте в Японии

Мужчина с пистолетом захватил заложников в почтовом отделении японского города Вараби. Инцидент произошел в 15:15 по местному времени (9:15 мск), сообщает местная полиция.

Ранее, как предполагает полиция, тот же мужчина устроил стрельбу в больнице, которая находится в 1,5 км от захваченного отделения почты. В результате первой атаки ранены два человека.

Японский телеканал FNN опубликовал фотографии с места захвата заложников и дал описание вооруженного мужчины: его возраст от 50 до 70 лет, к пистолету прикреплено «что-то похожее на веревку, которая обвязана вокруг его шеи». Полиция, как сообщает FNN, пробует освободить заложников, на месте звучат выстрелы.

Петр Бузлаев

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