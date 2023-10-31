Сергей Мозякин стал помощником главного тренера «Металлурга»

Помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга» назначен Сергей Мозякин. Как сообщают в пресс-службе хоккейного клуба, он будет отвечать за атакующие действия команды. «Функционал директора по развитию клуба, который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмет на себя директор клуба Алексей Жлоба»,— отмечают в «Металлурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

«Скажем так, мы находимся в яме – пять поражений. Тем не менее, нам всем из этой ямы выбираться, из этой кризисной ситуации, назовем ее так»,— отметил Алексей Жлоба. Он добавил, что одно из направлений, где магнитогорцы могут добавить, — реализация большинства. «Поэтому мы в помощь тренерскому штабу вчера приняли решение о том, что Сергей Валерьевич Мозякин у нас заходит в тренерский штаб и как раз будет заниматься моментами, связанными с игрой в большинстве, с игрой в атаке»,— добавил директор клуба.

Сергею Мозякину 42 года. Он выступал за магнитогорскую команду в качестве нападающего в период с 2011 по 2021 год. В ее составе дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Играя за сборную России, дважды брал золото чемпионатов мира, а в 2018 году — первое место на Олимпиаде в Пхенчхане. Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

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