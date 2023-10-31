В Омске семь пассажиров обратились в больницу после ДТП с двумя автобусами
В Омске пострадали семь человек в ДТП с участием двух автобусов, сообщает прокуратура региона.
Авария произошла утром 31 октября. Установлено, что 59-летний водитель автобуса №323 с девятью пассажирами не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди автобуса (с 10 пассажирами). В результате чего произошло столкновение.
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Водители в ДТП не пострадали. По факту аварии прокуратура организовала проверку.