Объем инвестиций в АПК Кубани превысил 56 млрд рублей

В 2023 году в АПК Краснодарского края инвестировали больше 56 млрд руб. На долю АПК в регионе сегодня приходится больше 8% общего объема отгруженных товаров, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что в прошлом году в аграрном секторе реализовали 54 проекта на 19,5 млрд руб. В этом году, по словам главы региона, объем инвестиций планируют нарастить до 56 млрд руб. Среди реализуемых и уже реализованных инвестиционных проектов несколько перерабатывающих заводов в разных частях края, новый комплекс по производству зелени в Брюховецком районе, сельхозпредприятие по выращиванию овощей в Новороссийске.

По мнению губернатора, уход зарубежных компаний создал определенные сложности и вместе с тем дал новые возможности для развития. Рынок края и страны, как отметил господин Кондратьев, открыт для кубанской сельхозпродукции, и аграрии региона уже занимают освободившуюся нишу. В то же время работают кубанские производители и на экспорт.

Вячеслав Рыжков

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