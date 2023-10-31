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Троих приезжих в Сочи будут судить по обвинению в сбыте наркотиков

В Сочи перед судом предстанут 32-летняя уроженка Москвы, 29-летний житель Красноярска и 36-летний приезжий. Всех их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Фото: пресс-служба УВД по Сочи

Фото: пресс-служба УВД по Сочи

По данным ведомства, москвичка купила мефедрон, чтобы продавать его на территории Сочи. Она отдала наркотики своему знакомому из Красноярска для фасовки на дозы, а тот передал их курьеру – 36-летнему мужчине, заявили в пресс-службе.

Сначала полицейские задержали курьера, позже нашли остальных фигурантов. Всех их вскоре будут судить по ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотиков).

Вячеслав Рыжков

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