Около 300 курян остались без воды из-за обстрела со стороны Украины

В результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области около 300 человек остались без воды. Это произошло из-за повреждения водонапорной башни в селе Троицком, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Аварийная бригада выедет на место, как только это будет безопасно»,— добавил глава региона.

Пострадавших среди мирных жителей, предварительно, нет.

Как непогода в Курской области помогает российским военным в борьбе с противником — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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