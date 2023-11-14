Грузовики вырабатывают автоматизм

Сегодня в России действует несколько платформ, предусматривающих развитие и внедрение беспилотных технологий в грузоперевозках. Эксперты уверены, что, если предложения разработчиков высокоавтоматизированных транспортных средств удовлетворят запросы транспортно-логистических компаний, в РФ появятся серьезные перспективы для активного развития беспилотных сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой «Evocargo» Фото: Предоставлено пресс-службой «Evocargo»

Беспилотный сдвиг

Рынок электрокаров во всем мире растет: в денежном выражении объем глобального рынка электрокаров к 2030 году может достичь $1,103 трлн. Если говорить об автономных грузовиках, то, по оценке Allied Market Research, объем их мирового рынка к 2025 году достигнет $13,1 млрд, к 2035-му — $41,2 млрд, а его среднегодовой прирост на этом временном отрезке составит 12,1%. Количество компаний, которые стремятся автоматизировать технологии грузоперевозок, постоянно увеличивается. Так, Tesla наладила выпуск собственных автономных грузовиков Semi, которые работают от батареи и имеют запас хода до 500–800 км. Daimler еще в 2019 году объявил об инвестициях в развитие сегмента автономных грузовиков на сумму $573 млн, а в текущем году CEO Daimler Мартин Даум сообщил, что в коммерческой эксплуатации компании автономные грузовики появятся уже в 2027 году. Еще один крупный игрок в этой области — компания Aurora — создала собственную автономную операционную систему для наземных беспилотников.

Развитие электрических беспилотных грузовиков сегодня идет и в России. Согласно федеральному проекту «Беспилотные логистические коридоры», в 2023 году должно быть произведено 50 высокоавтоматизированных транспортных средств, в 2024-м — 400. Пока рано говорить о грузовиках с автопилотом для перемещения грузов на дальние расстояния. В июне было запущено движение беспилотных «КамАЗов» на трассе М-11 «Нева», однако эксперимент с пятым уровнем автономности — полностью беспилотным управлением грузовиками — начнется, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, в 2025–2026 годах.

Актуальной остается автоматизация транспорта для складских решений, что позволяет сократить сроки перемещения товаров за счет непрерывного движения грузовиков и сократить простои на погрузочно-разгрузочных операциях, а также обеспечить более тонкое отслеживание операций, поскольку автоматизация позволяет учесть время каждого складского подпроцесса. Экономический эффект от применения таких технологий, по некоторым данным, позволит логистическим компаниям сократить свои складские издержки от 7% до 30%. При этом складские решения на базе автономных технологий не требуют переустройства организации склада и могут быть вписаны в действующий бизнес-процесс.

Тенденция развития автономных грузоперевозок вполне объяснима. Мировая транспортная отрасль столкнулась с острой нехваткой водителей. Считается, что автономные грузовики не только решат эту проблему, но и станут безопасной альтернативой пилотируемым машинам, исключив человеческий фактор. Также при подъезде к разгрузочным рампам беспилотники справляются лучше, чем водители, так как для автоматической системы нет слепых зон. Следующим важным фактором является то, что во время движения система придерживается наиболее экономичного режима. По предварительным подсчетам, экономия топлива составит 40%, что сделает перевозки дешевле. Поначалу беспилотники, конечно, будут стоить примерно на 20% дороже классического транспорта. Однако в перспективе при удешевлении комплектующих подешевеют и сами транспортные средства.

«Одним из ключевых преимуществ беспилотного грузового транспорта является возможность его включения в логистические процессы без ограничений по времени эксплуатации, связанные с необходимостью соблюдения режима труда и отдыха водителя,— комментирует заведующий кафедрой ИТС МАДИ, профессор, президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев.— Как результат сокращается не только время простоя транспорта, но и время погрузочно-разгрузочных работ, что в итоге приводит к оптимизации всего рабочего цикла».

По его мнению, при использовании беспилотного грузового транспорта также снижаются издержки на амортизацию парка техники, так как каждая транспортная единица выполняет регламентированную транспортную работу в оптимальном для техники нагрузочном режиме. «Если дальние перевозки в беспилотном режиме пока только тестируются и их внедрение связано со сложностями, в том числе правовыми, возникающими при движении на дорогах общего пользования, то использование беспилотного транспорта на складских и производственных территориях уже реализовано и показало свою эффективность»,— говорит Султан Жанказиев.

Электротяга для промышленности и логистики

Беспилотные грузовики уже не первый год работают не только в складских комплексах, но и на производственных площадках. Например, Магнитогорский металлургический комбинат начал внедрять автономные грузовики производства «ЭвоКарго» еще с 2021 года.

В настоящее время вопрос применения малотоннажных электрогрузовиков рассматривает и «Татнефть». Один из грузовиков Evocargo осуществляет грузоперевозки на производственной площадке в Альметьевске.

Онлайн-ритейлер Wildberries также внедрил перевозки грузов электромобилями без водителей: машины используются в распределительном центре в одном из городов Московской области. Грузовая машина самостоятельно перемещает заранее погруженные в нее товары между различными блоками логоцентра Wildberries, где происходит их дальнейшая обработка и сортировка. Безопасность перевозок и навигация обеспечиваются специальными высокочувствительными световыми и звуковыми датчиками, спутниковой навигацией, видеокамерами. ПЭК, в свою очередь, заключила сходное соглашение с «ЭвоКарго» на ПМЭФ-2023, согласно которому, по сообщению компании, сервис Evocargo на базе автономного транспорта компании будет использоваться для бесперебойной и безаварийной перевозки грузов на терминалах, складах, в фулфилмент-центрах логистического оператора, способствуя повышению эффективности транспортных процессов и снижению уровня аварийных ситуаций с человеческим фактором.

Автономный грузовик Evocargo N1 создан российскими разработчиками. Его отличие от аналогов в том, что в нем нет места для водителя, руля и кресла. Всю необходимую для корректного движения информацию умная машина получает посредством системы камер с разным углом обзора, лидаров и сонаров, а задний обзор контролируют ультразвуковые датчики, их основная задача — выявлять все слепые зоны. Компьютерное зрение позволяет грузовику различать и интерпретировать дорожные знаки, разметку, бордюры и другие объекты дорожной инфраструктуры, объекты на рабочей территории (здания, столбы и т. д.), а также динамические объекты.

За исправной работой автономного транспорта следит удаленный оператор, который может отслеживать до десяти платформ одновременно. Помимо комплексной системы зрения, грузовик оснащен системой автоматической диагностики и системой удаленной остановки. Поэтому он умеет экстренно останавливаться как автоматически, так и по команде удаленного оператора.

Эксперты компании «ЭвоКарго» подсчитали, что логистический сервис с применением автономных грузовых машин позволяет построить более эффективную с точки зрения экономики модель транспортировки грузов для бизнеса. По их оценкам, грузоперевозки с применением автономного транспорта на предприятии обходятся дешевле до 30% по сравнению с традиционным автопарком в зависимости от количества внедренных высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на объекте и режима работы.

Экономический эффект Evocargo N1 достигается, в частности, за счет работы без перерывов на сон и отдых, который требуется водителям. Уместно вспомнить и о проблеме, связанной с дефицитом водителей в логистической отрасли РФ. По оценкам заместителя гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадима Филатова, российским компаниям не хватает около 60 тыс. водителей, а по итогам опроса крупнейших компаний отрасли за пять лет дефицит вырос с 15% до 21%. Эксперты полагают, что из-за низкого престижа профессии нехватка водителей грузовиков от года к году будет только увеличиваться. Затраты же на эксплуатацию беспилотных грузовиков гораздо стабильнее и влиянию на них различных рыночных факторов подвержены в гораздо меньшей мере. Так, с услугой автономной логистики «ЭвоКарго» возможно зафиксировать тариф на период до 12 месяцев.

В зависимости от погодных условий и сложности маршрута на объекте на одном заряде автономный грузовик может ездить до недели. «ЭвоКарго» производит модели не только на электрической тяге, но и на гибридных схемах двигателя, где используются два вида энергии — электричество и водород. Такой подход позволяет увеличить запас хода беспилотных платформ в несколько раз в зависимости от емкости водородных баллонов. Вдобавок беспилотные платформы на электричестве и водороде примерно в 2,5 раза экономят расходы на топливо и позволяют исключить затраты на амортизацию и ТОиР, поскольку техническое обслуживание и ремонт включены в сервис, который осуществляет компания «ЭвоКарго».

Если говорить о технических характеристиках, то грузоподъемность платформы Evocargo N1 составляет 2 тонны и позволяет вмещать от двух до шести стандартных европаллет. В зависимости от объекта внедрения и погодных условий дальность хода в среднем насчитывает до 200 км, а средняя скорость достигает 20 км/ч. Платформы работают в любых погодных условиях с диапазоном температур от –40°C до +50°C. Это делает их пригодными для работы практически в любом регионе России.

Сервис по умолчанию

Росту своей популярности грузовые платформы «ЭвоКарго» в значительной степени обязаны тому, что предоставляются клиенту в рамках модели, по которой клиент получает грузовик, перекладывая все обслуживание беспилотной техники на поставщика. Такая бизнес-модель предоставления беспилотного транспорта называется Robots-as-a-Service («роботизированный транспорт как услуга»). Схема таких поставок заключается в том, что клиент может не покупать платформы, избегая тем самым высоких капитальных затрат, а использовать их «по подписке», причем в неограниченном количестве. Сервис предоставляется «под ключ», куда входят: работа диспетчера, осуществляющего мониторинг ВАТС, контроль выполнения транспортных задач пяти и более ВАТС и диспетчеризация их на объекте, техническое обслуживание транспорта и регулярное обновление программного обеспечения, также созданного «ЭвоКарго».

В рамках бизнес-модели команда «ЭвоКарго» сначала оценивает параметры объекта и проводит аудит текущих логистических процессов заказчика. Вторым этапом становится внедрение автономного грузовика в бизнес-процессы заказчика. Для этого специалисты «ЭвоКарго» создают цифровой двойник территории, разрабатывают маршруты движения автономного транспорта и интегрируют поставленные беспилотники с информационными системами клиента. При этом дополнительная инфраструктура не требуется — для зарядной станции достаточно выхода обычной розетки 220 В. Диспетчерский пункт также не требует дополнительного оснащения: со своим монитором или ноутбуком оператор может расположиться в любом месте.

«При условии получения экономических выгод за счет усовершенствования логистических процессов и благодаря использованию беспилотных грузовых платформ для заказчика действительно может быть оптимальным решением отказ от собственного автопарка в пользу заключения договора аренды с полным сервисным обслуживанием,— утверждает Султан Жанказиев.— При грамотной эксплуатации беспилотных транспортных средств затраты на их амортизацию и обслуживание ниже, чем на обычные грузовые транспортные средства, требующиеся для такого же объема работы». Как прогнозирует Султан Жанказиев, дальнейшее развитие сервисов беспилотных грузовых перевозок будет направлено на автоматизацию магистральных, региональных, а также межгородских перевозок, что в целом позволит повысить рост показателей эффективности логистических цепочек.

Константин Анохин