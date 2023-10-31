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Пьяный водитель без прав сбил подростка в Брюховецком районе и скрылся

В Брюховецком районе Кубани произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний юноша. Подросток попал под колеса отечественного автомобиля в станице Новоджерелиевской, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю..

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

По информации ведомства, 42-летний водитель «ВАЗ-2107» без прав не справился с управлением и сбил юношу, который шел по левой обочине навстречу потоку. Водитель, как отметили в ГИБДД, скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. У водителя выявили наличие алкоголя в крови. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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