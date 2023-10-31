Школы Удмуртии нуждаются еще в 82 тысячах учебников

В Удмуртии есть необходимость в 82 тыс. учебников, предназначенных для учащихся школ разных классов. Общая сумма средств, которые потратят на их приобретение, составит порядка 76,5 млн руб. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Татьяна Чуракова на сессии республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отмечается, что в числе необходимых оказались учебники по вероятности и статистике, основам религиозных культур, а также всеобщей истории и истории России. В них возникла необходимость, поскольку с этого учебного года все школы перешли на обучение по единым образовательным программам, что привело к сложностям в обеспечении учебниками. «Сейчас до выхода новых учебников и их разработки, разрешено использовать старые»,— отметила госпожа Чуракова.

Всего в настоящее время приобретено 133 тыс. федеральных учебников, в том числе по истории России для школьников 11 классов. Потрачено 129, 5 млн руб.

Финал обновления сроков ориентировочно придется на 2026 год. К этому времени планируется завершить работы по разработке учебников.