Двоих краснодарцев обвиняют в нападении на прохожего на улице
В Краснодаре перед судом предстанут 26 и 32-летний местный жители. Их обвиняют в грабеже прохожего на улице, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Фото: pixabay.com
По данным ведомства, фигуранты в районе перекрестка улиц Суворова и Украинская напали на прохожего и с применением насилия отобрали у него деньги и ценные вещи. Причиненный ущерб оценили в более чем 330 тыс. руб.
Сейчас фигуранты находятся под стражей. Их будут судить по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Мужчинам грозит до семи лет тюрьмы.
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