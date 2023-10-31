Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Адыгее президент нотариальной палаты обвиняется в даче взятки

Президент нотариальной палаты Республики Адыгея предстанет перед судом за дачу крупной взятки сотруднику ФСБ, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР. Людмила Самогова была задержана в Майкопе в августе текущего года, сейчас она находится под домашним арестом.

Обвинение утверждает, что президенту нотариальной палаты республики стало известно о том, что в отношении ее родственницы расследуется уголовное дело. Женщина обратилась к сотруднику республиканского управления ФСБ России с просьбой повлиять на следствие и обеспечить прекращение производства по делу. За это госпожа Самогова пообещала передать 300 тыс. руб. В ходе оперативного эксперимента сотрудники подразделения «М» и управления собственной безопасности регионального УФСБ зафиксировали передачу денежных средств, после чего было возбуждено уголовное дело.

Людмила Самогова возглавляет нотариальную палату Республики Адыгея с 2008 года, имеет многочисленные поощрения и награды, в 2015 году получила звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея». Статья Уголовного кодекса РФ «Дача взятки в крупном размере» (ч. 4 ст. 291 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...