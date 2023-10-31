В Адыгее президент нотариальной палаты обвиняется в даче взятки

Президент нотариальной палаты Республики Адыгея предстанет перед судом за дачу крупной взятки сотруднику ФСБ, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР. Людмила Самогова была задержана в Майкопе в августе текущего года, сейчас она находится под домашним арестом.

Обвинение утверждает, что президенту нотариальной палаты республики стало известно о том, что в отношении ее родственницы расследуется уголовное дело. Женщина обратилась к сотруднику республиканского управления ФСБ России с просьбой повлиять на следствие и обеспечить прекращение производства по делу. За это госпожа Самогова пообещала передать 300 тыс. руб. В ходе оперативного эксперимента сотрудники подразделения «М» и управления собственной безопасности регионального УФСБ зафиксировали передачу денежных средств, после чего было возбуждено уголовное дело.

Людмила Самогова возглавляет нотариальную палату Республики Адыгея с 2008 года, имеет многочисленные поощрения и награды, в 2015 году получила звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея». Статья Уголовного кодекса РФ «Дача взятки в крупном размере» (ч. 4 ст. 291 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Анна Перова, Краснодар