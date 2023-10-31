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Коммерсантъ FM
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«Стать коммерсантом»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 56

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, чем бережливые технологии могут быть полезны предприятиям.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После того как из России ушли европейские производители спецтехники, отечественный рынок столкнулся с дефицитом машин. В попытках найти выход из сложившейся ситуации власти в очередной раз сконцентрировались на импортозамещении. И для скорейшей переориентации предприятия стали внедрять бережливые технологии.

Суть их сводится к принципу «бритвы Оккама» — те процессы, которые не добавляют ценности продукту или приводят к скрытым потерям, необходимо найти и исключить. Простои, избыточные операции, лишние звенья в логистических и производственных цепях — от всего этого помогают избавиться, к слову, и специалисты нацпроекта «Производительность труда», реализуемому по указу президента. И итог этой работы виден по показателям выпуска продукции, отмечает scrum-мастер компании BONUM Константин Судаков:

«У нас произошло снижение логистики на 140 км, то есть раньше мы определенные детали делали в одном месте, затем везли их в другое. Например, вырезали у себя на плазме, на лазере детали, везли их на оцинкование в соседний город, потом ехали, опять перегружались, перегруппировывались. И это ожидание составляло 24 часа, то есть полные сутки на это уходили. Время производства одного изделия у нас сократилось с 1 354 часов до 354 часов, то есть цифры колоссальные. На одну единицу было снижено время в человеко-часах за счет применения бережливого производства».

Консалтинг предприятия проводят специалисты федерального и региональных центров компетенции. С 2018 года их услугами воспользовались почти 4,5 тыс. компаний.

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