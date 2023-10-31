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Руководитель ювелирной компании, отказавшейся от бренда «Сердце Пармы», регистрирует знак «Серебро Пармы»

Основатель и руководитель ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин регистрирует новый товарный знак — «Серебро Пармы». Информация об этом появилась на сайте znakoved.ru.

Фото: Вконтакте Андрея Саламатина

Фото: Вконтакте Андрея Саламатина

По информации сайта, заявка на регистрацию господином Саламатиным знака «Серебро Пармы» поступила 23 октября. Среди перечня товаров и услуг новой компании числятся ювелирные украшения и изделия, драгоценные камни, благородные металлы.

С Андреем Саламатиным и Юлией Зайцевой, продюсером автора книги «Сердце Пармы» Алексея Иванова, «Ъ-Прикамье» связаться не удалось.

Ранее сеть ювелирных салонов «Сереброника» отказалась от использования товарного знака «Сердце Пармы». Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева обвинила «Серебронику» в неправомерной регистрации товарного знака «Сердце Пармы» и пообещала инициировать судебные разбирательства. В заочной полемике с Юлией Зайцевой Андрей Саламатин заявил о законности регистрации товарного знака, при этом пообещав не брать деньги с писателя Алексея Иванова за использование названия «Сердце Пармы». Но потом «Сереброника» отозвала коллекцию с названием «Сердце Пармы».

Однако после этого заочная полемика продолжилась. Госпожа Зайцева заявляла, что требования по отзыву бренда «Сердце Пармы» в Роспатенте не выполнены, и угрожала новым судебным разбирательством. Вскоре руководитель «Сереброники» в соцсети документально подтвердил отказ от товарного знака. В октябре палата по патентным спорам аннулировала права господина Саламатина на товарный знак «Сердце Пармы».

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