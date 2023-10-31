В Татарстане приставы вынесли 290 тысяч постановлений о запрете выезда должникам

Судебные приставы в Татарстане за январь–октябрь 2023 года вынесли 290 тыс. постановлений о временном запрете выезда за пределы страны для должников. Об этом в ходе брифинга сказал глава УФССП по региону Анвар Закиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, всего с начала года приставы вынесли 4,5 млн постановлений об обращении взысканий на денежные средства должников, находящиеся в банках или иных кредитных организациях. Также они вынесли свыше 500 тыс. постановлений о запрете регистрационных действий в отношении движимого, недвижимого имущества.

"Ъ-Казань"