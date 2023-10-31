В Башкирии предложили производить дома для баз отдыха за 140 млн рублей

Корпорация развития Башкирии предложила инвесторам организовать в Иглинском районе производство модульных домов для комфортного отдыха на природе, сообщили в пресс-службе правительства республики. Дома будут предназначены для отдыха от двух до восьми человек.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит около 140 млн руб. При его реализации могут быть созданы 25 рабочих мест. Срок окупаемости проекта составит около семи лет. Само предложение, добавили в пресс-службе, разработано с учетом анализа последних тенденций в туризме. Инвесторы смогут рассчитывать на господдержку.

Поставщиками сырья для модульных домов могут стать местные производители изделий из древесины, металлических материалов и других комплектующих. Реализовать продукцию инвестор сможет на местных точках продаж и через взаимодействие с представителями сферы туризма и гостиничного сервиса.

Венера Хисамова

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