В школах Екатеринбурга ввели обеды по QR-коду

В нескольких школах Екатеринбурга учащиеся начали выбирать обеды по QR-коду. Технологии ввели в школах №96, 173, 120 и 93, где работает оператор питания ЕМУП «Столовая №41».

Сканируя QR-код, ученики попадают в электронное меню и могут выбрать блюдо из нескольких вариантов. Сделать заказ можно только заранее и на всю неделю.

«Известно, что современное поколение очень избирательно в еде, поэтому постоянно приходиться придумывать что-то новое, заинтересовывать их»,— пояснила директор ЕМУП «Столовая №41» Надежда Аристова.

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