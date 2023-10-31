В Выборгском районе Петербурга построят центр оказания коммунальных услуг

Правительство Санкт-Петербурга одобрило целевое предоставление земельного участка площадью 2 тыс. кв. м на проспекте Энгельса под строительство центра по оказанию коммунальных услуг, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, которое прошло 30 октября. Здание будет построено частным инвестором, который входит в группу компаний, обслуживающих жилой фонд общей площадью около 1 млн кв. м. Подразделения компании и офисы, в которых принимают абонентов компании, находятся в разных местах, что затрудняет работу и увеличивает административные расходы. По словам губернатора, строительство единого центра улучшит условия труда персонала коммунальных организаций и повысит качество обслуживания жителей Выборгского района.

Здание передадут в собственность Петербурга по договору купли-продажи. Площадь помещений составит не менее 120 кв. м, они будут закреплены за Жилищным агентством Выборгского района.

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