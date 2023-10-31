Контракт с минобороны в 2024 году даст саратовцам право на выплату

Заключившие контракт с минобороны после 31 декабря 2023 года саратовцы смогут получить выплаты от регионального правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Ранее мера поддержки касалась лишь граждан, которые отправились на военную службу по контракту с 1 января по 31 декабря 2023 года, теперь она действует бессрочно.

Саратовские власти определили размер единовременно выплаты в 150 тыс. руб.

Никита Маркелов

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