С начала года в Татарстане с должников взыскали 13,4 млрд рублей

Приставы в Татарстане за январь–октябрь 2023 года взыскали с должников 13,4 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона сказал глава регионального управления ФССП Анвар Закиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, в частности, 911 млн руб. удалось взыскать по алиментам, еще 58 млн руб. по зарплате. «Для того чтобы исполнить решение суда, судебный пристав применяет полный комплекс принудительных мер, предусмотренный законодательством»,— отметил господин Закиров.

За январь–октябрь в Татарстане почти 9 тыс. должников были привлечены к административной ответственности и 900 должников — к уголовной.

"Ъ-Казань"