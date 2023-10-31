ДОМ.РФ продает в Нижнем Новгороде участок 6,5 га под логистический центр

Корпорация ДОМ.РФ выставила на торги земельный участок с имущественным комплексом в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Стартовая стоимость участка составляет 35,1 млн руб., его площадь 6,5 га.

Объект находится на землях населенных пунктов, и имеет вид разрешенного использования под создание учебного автодрома.

На участке расположено два здания общей площадью 2,5 тыс. кв. м. и промышленное сооружение 17,5 тыс. кв. м. По данным ДОМ.РФ, участок подойдет для производственно-складских целей или под размещение логистического центра.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября. Торги должны пройти 1 ноября.

Андрей Репин