В районе Башкирии объявлена чрезвычайная ситуация из-за дождей
Режим чрезвычайной ситуации введен в Хайбуллинском районе Башкирии из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на оперативном совещании в правительстве.
Гибель посевов произошла и-за продолжительных ливней. Режим чрезвычайной ситуации действует на территории района с 25 октября.
Сильные дожди также стали причиной подтопления двух низководных мостов в Бурзянском и Зианчуринском районах. Угроза для населения отсутствует, движение организовано на грузовом транспорте и по объездным дорогам.