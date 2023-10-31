В районе Башкирии объявлена чрезвычайная ситуация из-за дождей

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хайбуллинском районе Башкирии из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на оперативном совещании в правительстве.

Гибель посевов произошла и-за продолжительных ливней. Режим чрезвычайной ситуации действует на территории района с 25 октября.

Сильные дожди также стали причиной подтопления двух низководных мостов в Бурзянском и Зианчуринском районах. Угроза для населения отсутствует, движение организовано на грузовом транспорте и по объездным дорогам.

Наталья Балыкова

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