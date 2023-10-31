За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 64 боеприпасами и одним дроном

В понедельник, 30 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область 64 боеприпасами и одним дроном. Пострадавших ни в одном инциденте нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селам Нехотеевка и Петровка — два и три артиллерийских снаряда соответственно. Также Петровку атаковали с помощью дрона-камикадзе.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА четыре осколочных боеприпаса. По селам Долгое и Логачевка было выпущено семь и восемь артиллерийских мин соответственно.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшина с беспилотника сброшено два взрывных устройства.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселья — установлено попадание пяти снарядов.

В Шебекинском городском округе по хутору Панкову и селу Муром выпущено по три артиллерийских мины, по городу Шебекину — один артиллерийский снаряд, по селу Середа — пять артиллерийских мин, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — две гранаты, по хутору Балки — две артиллерийских мины. Также из миномета было обстреляно село Новая Таволжанка — установлено попадание девяти боеприпасов. Один из них пробил крышу частного жилого дома, также там выбиты окна.

Алина Морозова

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