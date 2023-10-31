В Казани намерены расширить план приватизации муниципальной собственности

Власти Казани планируют расширить прогнозный план приватизации муниципальной собственности на 2023–2025 годы. Проект решения Казгордумы проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В частности, в список хотят включить помещения на цокольном этаже на Академика Попова, помещения на первом этаже на улицах Восстания и Татарстан и двухэтажное здание вместе с участком на улице Токарной.

Также в плане на 2023–2025 годы ряд МУПов будут преобразованы в акционерные общества. Речь идет о «Ритуале», «Дорожном ремонтно-эксплуатационном управлении Кировского района Казани», ПАТП №2, «Центре подготовки исходной документации», «Дирекции муниципальных жилищных программ», «Горводзеленхозе», о службе технадзора за реализацией городских программ по содержанию ЖКХ и внешнего благоустройства, о «Городском благоустройстве», о «Городских мостах».

Работы планируют провести в четвертом квартале 2024 года.

"Ъ-Казань"