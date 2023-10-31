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Коммерсантъ FM
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Доллар на Мосбирже опускался до 92 руб. впервые с 2 августа

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) опускался до 92 руб. Такой отметки валюта достигла впервые с 2 августа. К 10:30 доллар замедлил снижение и находился на уровне 92,22 руб. (–0,68% к открытию торгов).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Евро в ходе торгов снижался на 0,8%, до 97,85 руб., а юань находился на отметке 12,554 руб. (–0,68%). К 10:30 евро опустился на 0,74%, до 97,91 руб., юань — на 0,63%, до 12,56 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе курс доллара, снижавшийся с начала основной сессии на Московской бирже, после решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 15%, обвалился еще на 80 коп., до отметки 92,51 руб./$, минимума с 12 сентября. По итогам дня курс остановился на отметке 94,13 руб./$.

Подробнее о том, как повышение ключевой ставки отразилось на курсе доллара,— в материале «Ъ» «А рублю все мало».

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