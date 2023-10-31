Строительство 4 школ завершат в Ижевске и Завьяловском районе в 2024 году

В Удмуртии в 2024 году планируется завершить работы по строительству четырех школ, рассказала заместитель председателя правительства региона Татьяна Чуракова на сессии госсовета республики. В их числе коррекционная школа на 600 мест и школы №61 в Ижевске, а также школы в деревнях Хохряки и Пычанки в Завьяловском районе.

По словам госпожи Чураковой, в федеральную адресную инвестиционную программу подана заявка на финансирование строительства школы на 1,1 тыс. мест в районе В-8 в Ижевске. Проводится работа по строительству школ с застройщиками в ЖК «Знак» и «Новый город», а также по улице Камбарской.