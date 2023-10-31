В Удмуртии во вторую смену обучаются 25,6% школьников

В Удмуртии в 2023-2024 учебном году из 200 тыс. школьников во вторую смену обучаются порядка 25,6%. В третью смену никто из детей региона не учится, рассказала заместитель председателя правительства республики Татьяна Чуракова на сессии республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам Татьяны Чураковой, увеличения числа обучающихся во вторую смену объясняется ростом количества учеников, износом зданий и помещений, миграцией населения и строительством жилых микрорайонов.

«Прогноз потребности количество школьных мест на 2024 год — 48,8 тыс. мест, на 2025 год — 48 тыс. мест.»,— рассказала заместитель председателя правительства региона.