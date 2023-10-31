В Ярославской области изъяли 100 кг наркотиков
В Ярославской области полиция выявила подпольное производство наркотиков. Изъято порядка 100 кг мефедрона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скриншот из оперативной съемки МВД
Фото: МВД России
По данным МВД России, сотрудники ярославской полиции задержали жителя Новосибирской области. Он подозревается в изготовлении и покушении на сбыт наркотиков. По предварительной версии, мужчина организовал подпольное производство в частном доме в селе. Произведенные вещества задержанный планировал реализовать с помощью тайников-закладок.
«Из незаконного оборота полицейскими изъято порядка 100 кг мефедрона, лабораторное оборудование и реактивы. По предварительным оценкам, нелегальный цех мог поставлять на черный рынок до 200 кг наркотиков в месяц»,— сообщили в МВД.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление). Он арестован, его причастность к созданию других нарколабораторий сейчас проверяют правоохранительные органы.