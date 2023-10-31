В Ярославской области изъяли 100 кг наркотиков

В Ярославской области полиция выявила подпольное производство наркотиков. Изъято порядка 100 кг мефедрона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот из оперативной съемки МВД

Фото: МВД России Скриншот из оперативной съемки МВД

Фото: МВД России

По данным МВД России, сотрудники ярославской полиции задержали жителя Новосибирской области. Он подозревается в изготовлении и покушении на сбыт наркотиков. По предварительной версии, мужчина организовал подпольное производство в частном доме в селе. Произведенные вещества задержанный планировал реализовать с помощью тайников-закладок.

«Из незаконного оборота полицейскими изъято порядка 100 кг мефедрона, лабораторное оборудование и реактивы. По предварительным оценкам, нелегальный цех мог поставлять на черный рынок до 200 кг наркотиков в месяц»,— сообщили в МВД.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление). Он арестован, его причастность к созданию других нарколабораторий сейчас проверяют правоохранительные органы.

Алла Чижова