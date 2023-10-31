Нижегородцы вернули в денежный оборот монеты на 2 млн рублей

В рамках всероссийской акции «Монетная неделя» с 25 сентября по 8 октября жители Нижегородской области вернули в денежный оборот 503,8 тыс. монет на 2 млн руб., сообщили в Волго-Вятском управлении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всех нижегородцы сдали в банки 146 тыс. монет номиналом 10 руб. и свыше 133 тыс. рублевых монет. Эквивалентные суммы зачисляли на счета клиентов банков или обменивали на банкноты.

В управлении ЦБ напомнили, что сдать мелочь в банки можно вне специальных акций, банки обязаны принимать монеты по номинальной стоимости и не вправе брать комиссию за прием и пересчет монет.

Владимир Зубарев