Умер вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов

Заслуженный географ России, академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

«Ушел из жизни Петр Яковлевич Бакланов, советский и российский экономико-географ. Петр Яковлевич был удивительным человеком светлая память о котором навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и друзей. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН выражает глубокие соболезнования родным и близким Петра Яковлевича Бакланова»,— говорится в сообщении на сайте института.

Петр Бакланов родился 5 июля 1946 года в селе Георгиевка (Башкирская АССР). В 1997 году был избран членом-корреспондентом РАН, а в 2003-м — академиком РАН. Господин Бакланов являлся почетным профессором Института географии и агроэкологии Китайской академии наук, на протяжении многих лет заведовал кафедрой географии ДВФУ, входил в общественный совет при министерстве по развитию Дальнего Востока. Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За трудовое отличие» и др.

Милена Костерева