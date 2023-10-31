Президента нотариальной палаты Адыгеи обвиняют во взяточничестве

В Адыгее перед судом предстанет президент республиканской нотариальной палаты. Женщину обвиняют во взяточничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Республике Адыгея Фото: УФСБ России по Республике Адыгея

В ведомстве отметили, что фигурантка предложила сотруднику республиканского УФСБ взятку за то, чтобы ее родственницу не привлекли к уголовной ответственности. Делом занялись сотрудники подразделений «М» и собственной безопасности регионального УФСБ.

По информации следкома, женщина, находясь в своем автомобиле, передала сотруднику регионального управления собственной безопасности взятку в размере 300 тыс. руб. Сразу после этого фигурантку задержали, а затем поместили под арест.

В скором времени женщину будут судить по ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в крупном размере). Обвиняемой может грозить до 12 лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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