ФСБ проводит выемку документов у подрядчика по строительству новой сцены ТЮЗа

Сотрудники ФСБ проводит выемки документов не в театре юного зрителя, а в здании подрядчика строительства новой сцены - компании «Северстрой». Об этом порталу Properm.ru сообщили в пресс-службе театра. Помимо сотрудников ФСБ в оперативных мероприятиях участвуют представители миграционной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье», оперативники интересуются документами, связанными со строительством новой сцены ТЮЗа.

Работы по строительству малой сцены ТЮЗа начались в 2021 году. Для размещения сцены предлагается реконструировать Дом уездного земства на ул. Пермской, 66. Это здание построено в 1860 году и является объектом культурного наследия. В 2015 году помещение сильно пострадало от пожара, после чего возникла необходимость в его реконструкции.